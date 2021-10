L’esprit de Clara Schumann envahit le Théâtre des Arts

Ce concert sera l’occasion de découvrir combien la figure de Clara Schumann (1819-1896) a permis la composition d’œuvres magnifiques. Au programme : Trio pour violon, violoncelle et piano n°2, Phantasiestücke pour clarinette et piano de Robert Schumann, Romances pour violon et piano de Clara Schumann et Trio pour piano, violon et cor en mi bémol majeur de Johannes Brahms.



Pratique. Trio et romances autour de Clara Schumann, Opéra de Rouen, vendredi 13 janvier, à 20h. Tél. 0810 811 116. Tarifs 12 à 20 €.