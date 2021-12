Cadeaux. Gagnez chaque jour votre platine vinyle avec Juliette Armanet

À l'occasion de la sortie du nouvel album de Juliette Armanet Brûler le feu, la chanteuse vous offre son album plus votre platine vinyle haut de gamme avec une combinaison de bambou, de tissu recyclé, de matières recyclables : un vrai chef-d'œuvre au look et au design uniques, pour un son de qualité. Grâce au port USB arrière, vous pourrez connecter votre platine à votre PC afin de numériser vos vinyles.

La platine est livrée avec une housse de protection pour la protéger de la poussière.

Pour vous inscrire, envoyez NORMANDIE par SMS au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS). Tirage au sort chaque matin du lundi 6 au vendredi 10 décembre.