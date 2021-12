[Actualisé] Cherbourg-en-Cotentin. Deux policières agressées au sabre par un homme

Deux agents de la police nationale ont été blessées au visage par un homme de 36 ans muni d'un sabre jeudi 2 décembre, près de la station-service du centre E.Leclerc de Tourlaville. L'individu aurait volé plus tôt dans la journée une Citroën C3 à une femme, la menaçant avec son sabre, d'après l'AFP. Une patrouille de police l'aurait alors poursuivi en voiture, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Sans doute a-t-il perdu le contrôle de son véhicule, car un impact a été constaté à l'avant. Il aurait alors sorti son sabre et blessé deux policières "au visage", a précisé à l'AFP Yves Le Clair, procureur de la République à Cherbourg, qui a évoqué des "blessures superficielles" et écarté toute motivation terroriste.

Le tout, "habillé en ninja", d'après nos informations, sans que l'on en connaisse la raison. Il a finalement été neutralisé. "L'assaillant a été blessé par balle par un troisième agent de la police nationale", présent sur place, indique la préfecture de la Manche. Les sapeurs-pompiers ont été alertés et mobilisés dès 15 h 45. "Le pronostic vital des policiers n'est pas engagé", précise la Préfecture. Les deux femmes ont été transportées à l'hôpital Pasteur. Conscient à l'arrivée des secours, le suspect a été évacué en hélicoptère vers l'hôpital de Caen.