Insolite. Ils livraient des pizzas… supplément cocaïne

Dans le Gard, une pizzeria proposait un service de livraison à domicile autour de la ville d'Uzès. L'établissement, naturellement, vendait des pizzas. Mais fait étonnant, la pizzeria proposait aussi un supplément... cocaïne.

Deux hommes, dont un livreur, ont été interpellés mardi 30 novembre. Lors de la perquisition, les gendarmes de la compagnie de Bagnols-sur-Cèze ont découvert de la cocaïne, de l'argent liquide et des armes, selon 20 Minutes. Les prévenus étaient en comparution immédiate ce jeudi 2 décembre et ont été respectivement condamnés à un an et six mois de prison ferme.