Rouen. Logements, crèche, jardin : le projet dévoilé pour la friche des Pépinières

C'est un véritable serpent de mer dans le quartier Saint-Clément, sur la rive gauche de Rouen. Les immeubles "verre et acier", inoccupés depuis 2018, attendent leur démolition depuis plusieurs années. L'un d'eux a été démoli l'année dernière, après des travaux de désamiantage.

600 logements neufs

L'avenir des lieux est désormais plus clair, après l'annonce, jeudi 2 décembre, du projet retenu dénommé "Le Jardin des Pépinières", mené par Cogedim et Virgil. Il verra l'implantation de diverses activités au rez-de-chaussée des futurs immeubles. "Sont envisagés : une crèche, une maison médicale, un restaurant et un atelier de réparation de vélos", indique un communiqué transmis par la Ville de Rouen.

Projection du devenir de la friche des Pépinières avec un accent mis sur la présence de la nature. - Cogedim

Les 600 logements qui verront le jour proposeront "quelques maisons de ville, des logements intermédiaires mais aussi des logements collectifs, tournés vers les besoins des familles, en complément des 175 logements sociaux construits par le bailleur Rouen Habitat à proximité".

En effet, "Le Jardin des Pépinières" ne prévoit pas la création de logements sociaux, puisque Rouen Habitat a conservé la propriété de terrain occupé par l'immeuble le Santorin et l'ancien immeuble J de la friche. Sur ce site, le bailleur social réalisera deux immeubles.

Un jardin d'un hectare

Le nouveau quartier sera, en tout cas, entièrement piétonnisé et offrira "un vaste jardin central" avec un parc de près d'1 hectare prévoyant "plus de 400 arbres".

Plan de l'aménagement prévu sur la friche des Pépinières. - Cogedim

Une concertation sur ce projet sera organisée auprès des habitants "dans le courant du premier semestre 2022". Le démarrage du chantier de démolition des immeubles Pépinières est envisagé à la fin 2023. La livraison de la première tranche de cette opération immobilière est prévue pour 2026.