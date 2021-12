[Vidéo] Flers. Découvrez le teasing du mapping de Noël sur l'église

Dans de nombreuses communes de l'Orne, les festivités de Noël débutent vendredi 3 ou samedi 4 décembre. Si les Villes et Villages illuminés du Bocage scintillent depuis le mercredi 1er décembre, les guirlandes dans les communes ne vont bien souvent s'allumer qu'à partir de cette fin de semaine. Par exemple, vendredi 3 décembre à 17 heures à Alençon et à 19 heures à Bellême. À La Ferté-Macé et à Argentan, le coup d'envoi sera donné samedi 4 décembre. À Flers, les illuminations s'allumeront samedi à 19 heures, après une soirée spéciale qui débutera à 18 heures par le lancement du mapping, projeté sur la façade de l'église Saint Germain. Intitulé "Le géant de Flers", il raconte l'histoire d'un petit garçon qui rencontre un géant. Celui-ci lui propose de l'aider à décorer la ville.

C'est le cinquième mapping qui sera ainsi présenté à Flers. Les quatre précédents seront rediffusés à l'occasion de cette soirée de lancement, samedi. Ce mapping sera diffusé tous les samedis et dimanches avant Noël, de 18 heures à 20 heures, et les dimanches 26 décembre et 2 janvier.