Alençon. Les utilisateurs de trottinettes vont devoir se plier à la réglementation

Cela n'était jamais arrivé. Au mois de novembre à Alençon, au moins quatre accidents sont à déplorer avec des usagers de trottinettes électriques.

Le nombre d'EDPM, les Engins de déplacement personnels motorisés (comme les gyropodes, monoroues, hoverboards, mais surtout les trottinettes électriques) est en forte augmentation, alors que le père Noël n'est pas encore passé…

D'où une multiplication des actions d'information de leurs utilisateurs, comme c'était déjà le cas place Lamagdeleine à Alençon le 2 novembre dernier : trop souvent, les utilisateurs de trottinettes ne sont pas éclairés, pas assurés, ou circulent sur des engins débridés.

Action de sensibilisation

Ainsi, mardi 30 novembre en soirée, dans les rues piétonnes du centre-ville, les polices nationale et municipale avec la Sécurité Routière ont une nouvelle fois informé les usagers de trottinettes sur la réglementation : éclairage impératif à l'avant et à l'arrière, catadioptres, frein et avertisseur sonore obligatoires, mais aussi vêtement réfléchissant dès que la luminosité baisse et vitesse bridée à 25 km/h, "pour des raisons évidentes de sécurité", explique le gardien de la paix Delaville.

Si les magasins doivent respecter cette réglementation, beaucoup d'engins sont achetés sur Internet, sur des sites basés à l'étranger qui ne la respectent pas toujours. "Ce qui, de bonne ou de mauvaise foi, est aussi bien souvent ignoré", déplore la police. "Une assurance spécifique trottinette est impérative." Le défaut d'assurance coûte 550 euros d'amende au contrevenant, minorée si payée immédiatement, et plus chère si réglée plus tard.

Amendes rédhibitoires

Les usagers, dont certains frôlent parfois les 90 km/h sur des engins débridés, n'imaginent sans doute pas "qu'une trottinette non bridée à 25 km/h, c'est 1 500 euros d'amende".

Autres rappels : quand on pilote une trottinette électrique, il est interdit de porter un casque audio ; une seule personne doit être dessus ; et son usage est interdit sur les trottoirs. En revanche, s'il n'est pas obligatoire, le casque est fortement recommandé, puisque ce sera la seule carrosserie en cas de chute.

Ecoutez ici le gardien de la paix Delaville: Impossible de lire le son.

Alors que la réglementation sur les trottinettes électriques n'est opérationnelle que depuis le mois de juin dernier, après les actions de prévention, la police va passer à la répression, c'est-à-dire la verbalisation, qui pourra s'accompagner de la confiscation du matériel.