Vol à main armé à Grand-Couronne

L'heure de fermeture n'était plus très loin et par conséquent, les caisses de ce petit commerce de Grand-Couronne, place Césaire Levillain, étaient pleines. Le braqueur, qui a fait irruption dans le magasin vers 18h45, ce mercredi 4 janvier, le savait bien. Il avait le visage dissimulé par une écharpe et une capuche et, armé d'un couteau, a menacé la gérante des lieux. La victime a donné à l'agresseur, le contenu de la caisse, plusieurs centaines d'euros. Une enquête est en cours pour retrouver l'individu.