Mondeville. Covid-19 : un sentiment de déjà-vu pour les agences de voyages

Le variant de la Covid-19 Omicron inquiète depuis ce dimanche 28 novembre. Le Maroc, le Japon et Israël ont d'ores et déjà fermé leurs frontières à tous les touristes. Une situation qui remémore de mauvais souvenirs aux professionnels du tourisme. "On a un sentiment de déjà-vu. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle", détaille Sophie Bouligaud, responsable de l'agence de voyages Trip Normand, basée à Mondeville. Alors que la crise sévit dans le secteur depuis plus de deux ans, la spécialiste reste cependant optimiste. "Ce n'est pas une situation inédite comme en mars 2020. On sait un peu mieux comment analyser les choses. Il faut prendre du recul", poursuit-elle. Pour l'heure, aucune mesure drastique n'a été prise par l'agence de voyages normande.

"Il faut être précautionneux, mais nous avons besoin de plus d'informations sur ce variant avant de prendre des décisions. Auparavant, nous n'avions pas la vaccination", conclut Sophie Bouligaud.