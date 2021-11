Bagnoles de l'Orne Normandie. Tourisme, sport, culture : 2022 se prépare, entre tourisme et thermalisme

Après dix-huit mois d'activité touristique perturbée par la Covid-19 et alors que la saison thermale s'était achevée quelques jours plus tôt, Bagnoles-de-l'Orne Tourisme a convié l'ensemble des acteurs locaux : hôteliers, restaurateurs, commerçants, responsable d'associations, propriétaires d'hébergements, élus, à une réunion volontairement conviviale, lundi 29 novembre.

Les missions de Bagnoles-de-l'Orne Tourisme sont multiples : gestions d'équipement (comme le tennis, la piscine, le golf, l'hippodrome, les pistes de trail, les équipements de fitness, le tir à l'arc, le gîte de la Passais), mais aussi l'accueil (office de tourisme), la communication, l'animation culturelle, l'événementiel (fête Belle-Epoque), la location des salles pour la vie associative…

Faire le point et préparer l'avenir

Cette réunion a été l'occasion de présenter la quinzaine de nouveaux commerçants installés récemment dans la ville, mais aussi de rappeler que la station thermale est aussi une station touristique. Et d'évoquer sa communication, "les habitants doivent être les prescripteurs", a expliqué Didier Simon, le directeur de Bagnoles-de-l'Orne Tourisme, qui a annoncé une "journée du tourisme à Bagnoles le 28 février 2022". Ont également été évoqués les sports axés sur le plein air, avec la volonté de renforcer cet outdoor avec trail, rando, marche nordique. Un secteur qui est en progression au niveau national de +7 % par an.

Communication, sport, culture

Didier Simon a également souligné la vocation d'animations culturelles de Bagnoles, avec les spectacles d'été mais aussi désormais avec l'art contemporain et une expo en 2022 du sculpteur Denis Monfleur. En 2022, aura également lieu une fête de la Belle Époque "encore plus importante". Enfin, la volonté de développer l'image de tourisme durable de Bagnoles-de-l'Orne a été mise en avant, entre forêt, santé et sport, pour préserver l'environnement, par exemple avec des actions sur plusieurs années pour moins de déchets plastiques ou encore la mise en réflexion d'un plan de mobilité à vélo.

Huit cents personnes vivent du tourisme ou du thermalisme à Bagnoles-de-l'Orne. Le lancement de la saison 2022 y est programmé dès la fin du mois de février prochain. Dès avril, ce sera le festival des Andaine'ries dans les communs du château et au casino, avec entre autres : Sandrine Sarroche, Alex Vizorek, Les Goguettes, Oldelaf ; chèque cadeaux pour les places en vente dès le lundi 6 décembre. À Bagnoles, 2022 débute déjà !