Rouen. De 800 à 2 500 injections par jour : le VaccinArena face à la 3e dose

Depuis le samedi 27 novembre, c'est la ruée pour la troisième dose de vaccin contre la Covid-19. Toute personne de plus de 18 ans est désormais éligible à cette dose de rappel qui doit être faite cinq mois après la dernière injection. Surtout, la validité du pass sanitaire sera conditionnée, à partir du 15 janvier 2022, à cette troisième dose.

Des horaires élargis

Le VaccinArena, le seul centre de vaccination de Rouen installé au Kindarena, va ainsi se réorganiser pour faire face à cette nouvelle affluence. "Nous avons prévu, à partir du samedi 4 décembre, de rouvrir des journées complètes de 9 heures à 19 heures et donc, de ce fait, avec des doses en adéquation", explique Marie-Hélène Roux, cadre de santé du CHU de Rouen et co-responsable du VaccinArena.

Le centre doit recevoir des doses plus nombreuses dans les prochains jours pour passer de 850 injections quotidiennes actuellement à environ 2 000-2 500 vaccinations quotidiennes. "L'ARS [l'Agence régionale de santé, NDLR] nous octroie des doses de Pfizer et de Moderna, poursuit Marie-Hélène Roux. Il semblerait que nous ayons à l'avenir plus de doses de Moderna que de Pfizer."

Le VaccinArena va devoir aussi se réorganiser à nouveau pour accueillir la population supplémentaire. À la rentrée dernière, le centre avait réduit la place qu'il occupait dans le Kindarena face à la reprise des événements, notamment sportifs. Une nouvelle organisation doit être trouvée pour concilier les deux activités pendant les prochaines semaines. "Que la population soit rassurée, le VaccinArena reste ouvert et répondra, comme il l'a toujours fait, à la demande de la population de la Métropole", ajoute Marie-Hélène Roux.

