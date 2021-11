Transat Jacques Vabre. Le Manchois Louis Duc est arrivé à Fort-de-France

Le Carteretais Louis Duc et sa coéquipière Marie Tabarly ont coupé la ligne d'arrivée de la Transat Jacques Vabre à 10 h 12, lundi 29 novembre, à Fort-de-France (Martinique).

Le bateau Kostum - Lantana Paysage prend ainsi la 14e place de la catégorie Imoca, en 21j 13h 37m 20s. "Avec le peu de temps de préparation qu'on a eu et un bateau qui avait très peu navigué avant la course, on est contents", a indiqué Louis Duc, lors d'une vacation effectuée quelques instants après son arrivée. Cette transat était la première depuis la mise à l'eau du bateau, le 3 septembre dernier. Pour rappel, Louis Duc est engagé avec ce navire dans un projet qui doit le mener à une participation au Vendée Globe 2024.