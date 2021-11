Rouen. La ministre du Logement pose la première pierre de l'Éveil de Flaubert

À Rouen, le nouveau quartier Flaubert, sur la rive gauche, sort de terre. Deux premiers immeubles sont visibles, ils font partie du programme l'Éveil de Flaubert. Les travaux ont démarré au début de l'année, mais la première pierre n'a été officiellement posée que le vendredi 26 novembre, en présence de la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon.

Mixité de logements

"C'est un très beau projet d'aménagement, à la fois bureaux et logements ; logement à la fois libre et logement social sur une friche et vous savez que c'est important maintenant de construire là où ça a déjà été construit plutôt que d'aller construire sur des terres naturelles", explique la ministre à Tendance Ouest.

Particularité de ce programme immobilier : 70 poteaux en hêtre normand ont été utilisés pour les fondations des bâtiments avec le béton. "L'objet étant de décarboner la construction, indique Pierre-Yves Muller, directeur général de Linkcity Régions France, le maître d'ouvrage du programme immobilier. L'élément essentiel aussi, c'est d'avoir voulu favoriser des filières régionales et d'avoir travaillé avec des entreprises locales du bois."

Dans le détail, ce programme immobilier s'étend sur un site d'1,6 hectare dans ce nouveau quartier, à proximité de l'avenue Jean-Rondeaux. 94 logements en accession seront proposés, ainsi que 40 logements locatifs et 30 logements sociaux confiés au bailleur Rouen Habitat.

Deux premiers immeubles composent la première phase des travaux de l'Éveil de Flaubert.

"C'est 30 logements de toute typologie, du type 1, du type 4, présente Ariane Massière, directrice générale de Rouen Habitat. Des logements de qualité avec une performance énergétique plus forte [...] et qui offrent tous un espace extérieur et aujourd'hui, on sait à quel point c'est important."

Ce n'est pas exactement une première pierre qui a été posée, mais une poutre en bois, en référence au procédé innovant utilisé dans la construction de ces immeubles.

Une résidence seniors de 92 appartements, des bureaux et des commerces complètent l'offre de l'Éveil de Flaubert. Le chantier doit s'achever à la fin 2023.