Bonne table. Une seconde adresse pour Poké time à Rouen

En occupant l'un des chalets provisoires installés lors du déconfinement en avril dernier, sur la place du Vieux-Marché à Rouen, Radouane Guerrouf s'est rendu compte de la forte demande des riverains pour avoir une nouvelle offre de restauration. "Je me suis aperçu que les habitants ou les personnes qui travaillent ici ne se rendent pas dans le quartier des antiquaires pour déjeuner, ils restent dans le coin", explique celui qui a créé l'enseigne Poké time, déjà installée depuis 2019 dans la rue du Père-Adam. Lui vient ainsi l'opportunité de s'installer dans un local de la rue Cauchoise. "C'est un quartier très sympa ici et il y a beaucoup de passage dans la rue", se réjouit Radouane Guerrouf.

Ambiance chaleureuse

Ouvert depuis début novembre, son nouveau restaurant a ainsi reçu un très bon accueil. "Nous sommes toujours de bonne humeur ici. Nous sommes des soleils", plaisante-t-il. L'établissement a été entièrement réaménagé et décoré grâce aux conseils de sa sœur. "Nous sommes dans une ambiance naturelle, cosy et chaleureuse." Une vingtaine de places sont disponibles en intérieur et le même nombre en extérieur.

À la carte, le restaurant propose des poké bowl, ces généreux bols garnis de riz ou de boulgour agrémentés ensuite de plusieurs ingrédients. Poké time propose même des recettes végétariennes et véganes : "C'est important, la demande est de plus en plus forte aujourd'hui", souligne Radouane Guerrouf. Il est possible de choisir entre des bols dont les recettes sont déjà prêtes ou de composer la sienne "selon ses goûts et son humeur". Je choisis ainsi un délicieux bowl au saumon accompagné d'avocat, de pousse de soja et de carotte. Trois tailles sont disponibles selon son appétit, avec des prix allant de 9,90 € à 14,90 €. Les produits sont frais et "proviennent au maximum de circuits courts", ajoute-t-il.

Pratique. 88, rue Cauchoise à Rouen. Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30. Tel. 02 35 89 21 47