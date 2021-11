Le Havre. Édouard Philippe veut créer un prix en l'honneur d'Antoine Rufenacht

Une casquette de plus pour Édouard Philippe : jeudi 25 novembre, le maire du Havre a été élu président de l'Association Internationale Villes et Ports (AIVP). Fondée il y a 30 ans par son prédécesseur à la mairie, Antoine Rufenacht, cette ONG rassemble des collectivités locales, autorités portuaires et professionnels du secteur privé et parapublic du monde entier. Elle a pour objectif d'améliorer la relation entre les villes et les ports, "pour un développement urbain, portuaire et économique plus durable, responsable et innovant" indique l'AIVP.

À l'occasion de sa prise de fonction, Édouard Philippe a annoncé avoir pour ambition de créer un prix international d'architecture en l'honneur d'Antoine Rufenacht, disparu en 2020. "En faisant renter la culture portuaire dans celle de l'aménagement, les villes portuaires savent être audacieuses. L'AIVP se doit de le faire reconnaitre encore davantage" estime l'ancien Premier ministre.

Edouard Philippe, qui succède au directeur général du port de Bruxelles, souhaite par ailleurs une intensification des relations avec les villes portuaires anglo-saxonnes et asiatiques. Alors qu'Haropa (fusion des ports du Havre, de Rouen et de Paris) a vu le jour en juin dernier, le nouveau président souhaite aussi renforcer les débats sur la question des grands territoires portuaires, à l'échelle d'une façade ou d'un axe fluvial. "À l'instar de ce qui a été imaginé en Italie, en Belgique, aux Pays bas ou aux États-Unis, ces territoires représentent, à mon sens, un niveau essentiel pour la gestion de la relation ville-port". Edouard Philippe souhaite aussi placer les enjeux de développement durable au cœur de sa présidence, ainsi que renforcer la diffusion de la connaissance des métiers portuaires vers le grand public.