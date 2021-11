Football. Coupe de France : avec autorité, QRM se qualifie pour les 32e de finale

Il aura suffit d'un premier quart d'heure, un peu emprunté, pour que Quevilly Rouen Métropole se mette à la hauteur de l'événement. Le samedi 27 novembre, sur la pelouse d'Amilly, pensionnaire de National 3, QRM a fait respecter la hiérarchie, avec autorité, pour s'imposer (5-0) et s'offrir un ticket pour les 32e de finale de la Coupe de France.

Le match

En l'espace de cinq minutes, les hommes de Bruno Irles ont marqué trois buts pour enterrer rapidement les espoirs des locaux et s'éviter un match stressant, comme la coupe est parfois capable d'en réserver aux favoris. Juste avant la 20e minute de jeu, c'est le capitaine Romain Padovani, monté aux avant-postes, qui a montré la voie en plaçant une volée sous la barre. Dans la foulée, Duckens Nazon y est allé de son doublé pour porter le score à 3-0 dès la 25e minute de jeu.

Dominateurs et jamais vraiment inquiétés, les Quevillo-Rouennais ont pu faire tourner en deuxième mi-temps tout en ajoutant deux nouveaux buts pour corser l'addition, grâce à Sidibé et Ndilu.

La statistique

8-1. En deux matches, depuis son entrée dans la compétition, QRM a marqué huit buts et n'en a encaissé qu'un seul. Les adversaires étaient de moindre qualité sur le papier, certes, mais ces chiffres montrent le sérieux des Normands dans des matches qui auraient pu ressembler à des pièges.

L'homme du match

Porté disparu des feuilles de statistiques depuis son beau triplé, à Amiens, à la fin de l'été, Duckens Nazon confirme son retour en forme. Efficace devant le but, le buteur haïtien a marqué pour la troisième fois d'affilée, après son but lors du tour de coupe précédant et celui qu'il a marqué en championnat à Nîmes. Il reste donc sur quatre buts lors de ses trois dernières sorties.

La fiche

Amilly 0 - 5 QRM

Buts : Padovani (19e), Nazon (21e et 25e), Sidibé (61e) et Ndilu (82e) pour QRM.

Avertissements : Khalil (17e), Baldé (41e) et Blonbou (71e) pour Amilly, Diaby (73e) et Sangaré (75e) pour QRM.

QRM : Lejeune - Boé-Kane, Padovani, Cissokho, Dekoke (Bansais 46e) - Diaby, Sidibé (Belkorchia 79e), Sangaré - Haddad (Gbellé 46e), Zabou (Ndilu 46e), Nazon (Jozefzoon 58e). Entraineur : Bruno Irles.