Manche. Les contrôles du passe sanitaire renforcés

Avec la recrudescence de l'épidémie de la Covid-19, les contrôles du pass sanitaire se multiplient dans les lieux recevant du public. C'est le cas notamment dans les bars et restaurants, avec contrôles des clients et des personnels ! Des contrôles ont été menés à Saint-Lô et Coutances notamment.

Les contrôles vont se poursuivre. En cas d'infraction, pour le client l'amende est de 135 euros. Pour les gérants des établissements, une mise en demeure, puis une fermeture administrative et jusqu'à 9 000 euros d'amende en cas de récidive.

Une fermeture administrative de 7 jours a d'ailleurs été prononcée par le préfet pour un bar restaurant dans le nord Cotentin en bord de mer.