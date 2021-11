Cherbourg. Rassemblement en soutien aux migrants

L'indignation, la colère, l'incompréhension étaient palpables ce vendredi 26 novembre à Cherbourg, lors du rassemblement à l'appel d'Itinérance. Bénévoles, adhérents de l'association ou simples citoyens, se sont réunis place de Gaulle à 18h. Mercredi 24 novembre, 27 migrants sont morts après le naufrage de leur embarcation, au large de Calais. "Vous vous rendez compte à quel point il faut être arrivé pour s'embarquer en Mer de la Manche avec le temps qu'il fait, sur une embarcation comme ça.... Je ne comprends pas que nos gouvernants laissent passer ça, c'est inadmissible !" lâche Maryvonne, présente au rassemblement. "C'est le moment de rappeler qu'il faut mettre la pression pour avoir une politique d'accueil digne de ce nom" plaide Quentin, nouvellement installé à Cherbourg. "Ce n'est pas normal qu'on ne laisse pas passer des gens qui rejoignent leur famille" explique Marie-Françoise. "On entreprend pas ce chemin de la migration sans raisons, on n'a pas à douter de ça" tient à souligner Claudie Rault-Verprey, bénévole. A Cherbourg, une trentaine de migrants vivent au camp du Maupas. "Il y a cette jungle sur Cherbourg où les Afghans s'entassent dans des conditions totalement indignes, puisqu'ils sont dans des espèces de tentes, avec la météo qui se dégradent, ils sont dans la boue et le froid" estime Francis Métier, bénévole.

En plus de ses rondes au camp du Maupas, l'association accueille les migrants qui le souhaitent du lundi au vendredi dans ses locaux de 14h à 17h.