Cherbourg. Drame migratoire en mer : l'association Itinérance appelle à un rassemblement

Deux jours après le drame en mer de la Manche, au large de Calais, qui a coûté la vie à 27 migrants, qui tentaient de rejoindre l'Angleterre, l'association Itinérance, à Cherbourg, appelle à un rassemblement ce vendredi 26 novembre à 18 h devant le Théâtre à l'italienne. Elle demande au gouvernement une véritable politique d'accueil, et dénonce "des conditions d'accueil indignes" à Cherbourg "comme ailleurs". Chaque jour, les membres de l'association rendent visite aux Afghans présents sur un camp de fortune, dans le quartier du Maupas, qui sont "entre 35 et 40", précise Claudie Rault-Verprey, bénévole. "Pas plus tard que la semaine dernière, deux mineurs afghans sont venus à Cherbourg pour tenter de rejoindre leur frère installé légalement en Irlande" explique l'association, qui "revendique l'ouverture de voies de passage sécurisées vers l'Angleterre et l'Irlande pour ceux qui ont des membres de leur famille en situation régulière." Toutes les semaines, certains tentent de gagner l'Irlande, depuis la gare maritime transmanche de Cherbourg. "Principalement des Afghans. Des hommes uniquement, isolés, des majeurs, et quelques mineurs, précise le commandant Hugues Toulliou, directeur interdépartemental de la police aux frontières à Cherbourg. Ils essaient de rentrer dans les remorques des camions qui embarquent ensuite sur les ferries. Dans l'Ouest, Cherbourg représente le plus gros trafic du fret vers l'Irlande, ça incite donc au départ. Alors que vers l'Angleterre, ce n'est que le lundi." En revanche, aucune tentative de traversée par embarcation n'a été recensée en 2021. Des conditions bien trop périlleuses... "Ça nécessite des compétences en navigation et un voilier performant, d'autant qu'ici, il y a le Raz Blanchard, et même par beau temps, c'est très difficile de naviguer", poursuit-il.