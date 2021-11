Le Havre. La douane intercepte 11 000 composants électriques contrefaits

Le ministère des comptes publics a annoncé vendredi 26 novembre la saisie de 11 000 condensateurs de contrefaçon par les douaniers du Havre.

La découverte de ces composants électriques remonte à il y a environ un mois. En provenance de Chine, ils étaient stockés dans 29 cartons à destination d'une société vendéenne. Les marchandises ne comportaient aucun nom de fabricant et présentaient de fausses mentions pour l'organisme certificateur européen et pour le marquage CE.

Détruits aux frais de l'importateur

Les pièces, interceptées le 19 octobre, ont été bloquées le temps des vérifications nécessaires.

Elles seront détruites prochainement, aux frais de l'importateur. "On le voit, en cette période de tension sur les approvisionnements et d'achats en ligne, la contrefaçon est plus que jamais un danger puisqu'elle touche tous les secteurs de notre économie et trompe aussi bien les particuliers que les entreprises", indique Olivier Dussopt, ministre des comptes publics, qui salue la vigilance des douaniers.

Si la présence des mentions NF ou CE est à contrôler lors de l'achat d'un produit, elle ne garantit en rien son authenticité car les contrefacteurs copient également ces marquages, indique le ministère.