Saint-Lô. 3e dose : un centre de vaccination éphémère au parc des expositions

Au lendemain de l'annonce du gouvernement sur la généralisation à tous les adultes de la 3e dose de vaccin contre la Covid-19, les initiatives se multiplient pour répondre au mieux à l'afflux de patients. Ce vendredi 26 novembre, les pompiers de la Manche annoncent la mise en place d'un centre de vaccination éphémère les samedi 27 et dimanche 28 novembre. "Six lignes seront mises en œuvre au parc des expositions de Saint-Lô pour, environ, 1 000 doses par jour", annonce le Service départemental d'incendie et de secours. Pour prendre rendez-vous, il suffit de se rendre sur le site doctolib.fr. Pour rappel, la 3e dose peut être administrée cinq mois après la seconde. Elle doit l'être avant le 7e pour prolonger votre pass-sanitaire.