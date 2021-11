Normandie. Des navigatrices en lice pour le titre de Meilleur marin de l'année

La fédération française de voile met à l'honneur ses meilleurs représentants à l'occasion du concours du meilleur marin de l'année.

Jusqu'au dimanche 5 décembre, elle appelle le public à voter pour désigner celui ou celle qui a porté le plus haut les couleurs de la discipline.

Parmi les douze nommés, on retrouve notamment Yannick Bestaven, vainqueur du dernier Vendée Globe, ou encore les duos Franck Cammas/Charles Caudrelier et Thomas Ruyant/Morgan Lagravière qui viennent de s'imposer sur la transat Jacques Vabre, en Ultime et en Imoca.

Des médaillées olympiques...

La Normandie est également représentée. Parmi les nommés, on retrouve en effet Camille Lecointre, native d'Harfleur et passée par le centre d'entraînement du Havre, et sa partenaire de 470 Héloïse Retornaz. Le duo a décroché le bronze aux derniers Jeux Olympiques, à Tokyo, après un nouveau titre de championnes d'Europe.

Les navigatrices ont déjà été désignées marins de l'année en 2019.

... et un équipage féminin au sommet

Pauline Courtois figure également dans la liste. Licenciée à Saint-Aubin-les-Elbeuf, elle a décroché un titre de championne du monde de match racing à Cherbourg. Son équipage est composé de Louise Acker, licenciée au Sport Nautique et Plaisance du Havre (SNPH), de la Fermanvillaise Sophie Faguet, licenciée à la Société des régates du Havre (SRH), de Maëlenn Lemaitre du Yacht Club de Cherbourg et de la Bretonne Chloé Salou.