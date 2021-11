Mortagne-au-Perche. Le Téléthon s'apprête à faire son retour dans la cité du boudin

Pour sa 35e édition, le Téléthon revient à Mortagne-au-Perche, où il n'y a pas eu de grosse mobilisation depuis une quinzaine d'années. L'initiative émane de sapeurs-pompiers qui voulaient organiser une course. L'un en a parlé à son père qui venait d'être élu à la tête de l'Union sportive de Mortagne. La course s'est ainsi mutée en relais de course à pied de 24 heures, puis en relais de 6 heures de nage. Ce sont finalement deux jours d'animations auxquels chacun pourra participer : baptême de plongée, randonnée pédestre, rando vélo, judo, tir à l'arc, tennis de table, zumba et danse africaine. "Chacun pourra participer, pour 2 € au minimum", explique Jacky Lassale, le coordinateur. Les pompiers déploieront leur grande échelle de 38 mètres de haut, sur la place de Gaulle. En clôture samedi 4 décembre, à 18 heures, l'école de musique de Mortagne donnera un concert.

Une soirée couscous sous chapiteau est organisée vendredi à 20 heures, et une tartiflette sous chaumière samedi midi, sur réservation : 06 18 51 70 71 avant mardi 23 novembre.