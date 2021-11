Caen. La boutique vintage Regul'art se dévoile en défilé au Dôme

Tiphaine Lelimouzin, ex-enseignante, et Céline Barbot, ex-éducatrice spécialisée, ont décidé de dire stop à leurs activités respectives pendant le confinement. Cette période de pause leur a permis de lancer Regul'art, à Feuguerolles-Bully, au sud de Caen. Leur projet ? Chiner des meubles ou vêtements d'occasion "dans les brocantes, les marchés ou sur des sites comme Leboncoin", les restaurer et les revendre, toujours dans un esprit "so 80's" et décalé.

Céline Barbot restaure des meubles depuis plus de cinq ans. - Regul'art

Défilé en tenue d'occasion

En effet, pour mettre en valeur leurs créations, les deux jeunes femmes imaginent toujours une mise en scène humoristique. On peut d'ailleurs y voir les parents d'un certain Orelsan, Nelly et Pascal Cotentin, prendre la pause en dansant sur un tapis vintage.

Vendredi 26 novembre, le Dôme de Caen accueille donc Regul'art, cette boutique en ligne de vêtements et de meubles vintage, créée en septembre 2021, pour organiser sa soirée de lancement.

Un buffet en musique sera proposé, ainsi qu'une boutique éphémère, et un défilé en tenue de seconde main est au programme.

"On veut créer plusieurs événements dans des boutiques, des bars ou restaurants pour nous faire connaître", indique Tiphaine Lelimouzin.



Pratique. Vendredi 26 novembre au Dôme, de 19 heures à 1 heure. Entrée : 8 €, avec consommation. Billetterie en ligne en cliquant ici.