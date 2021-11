Le Havre. Le programme des animations de Noël

Les festivités de Noël au Havre débuteront le mercredi 1er décembre.

Exposition de Noël

La traditionnelle exposition de Noël dans l'hôtel de ville propose cette année un "Noël au bout du monde". Les visiteurs seront embarqués dans une grande aventure qui les conduira jusqu'à Sydney. L'exposition attire tous les ans plus de 100 000 visiteurs. C'est gratuit. Pour la rendre visible au plus grand nombre, la visite virtuelle mise en place l'an passée est reconduite et sera accessible, dès le 1er décembre, sur le site internet de la Ville.

Marché de Noël

Le marché de Noël fait son grand retour sur le parvis de l'hôtel de ville, avec une quinzaine de chalets. Cela fait trois ans qu'aucun marché de Noël n'avait été organisé dans la cité Océane. Il est complété par l'installation d'une grande roue et d'un carrousel. Un alignement de sapins illuminés sera réalisé autour des bassins des jardins de l'hôtel de ville et un sapin géant de 16 mètres sera installé dans l'axe de la rue de Paris.

Parade Blanche

Annulée l'an passé en raison de la crise sanitaire, la Parade Blanche organisée par le comité des fêtes fera son retour cette année. Elle se déroulera le dimanche 19 décembre vers 17 h 30. Une dizaine de chars partiront du pont Lamblardie, en direction de la rue de Paris vers le quai de Southampton (fin du parcours place Carré).

Animations des associations de commerçants

• Centre Halles : décoration dans les rues et des devantures des commerces avec une sonorisation. Les bars adhérents de l'association proposeront à la dégustation et à la vente du vin chaud et de la bière de Noël dans l'espace public.

• LH Centre ancien : pendant trois semaines, une tombola est prévue afin de faire gagner des chèques cadeaux à dépenser dans les commerces de l'association (à hauteur de 10 000 euros).

• Notre Dame : un marché de Noël sera organisé le samedi 4 décembre, de 10 heures à 19 heures, avec des créateurs locaux. Une déambulation de trois échassiers lumineux et d'une mascotte de la compagnie Mine de rien sera proposée, avec distribution de chocolats et bonbons pour les enfants.

• Saint-François : dimanche 12 décembre, l'association proposera un marché guinguette de Noël sur la place du Père Arson, comprenant un concert, de la restauration et de la vente d'objets de Noël. Ce marché sera axé sur les métiers de bouche. Un sapin décoré de 5 mètres serait également installé sur la place en décembre.

• Saint-Vincent : des sapins led agrémenteront les vitrines des commerces participants.

• Thiers-Coty : l'association prévoit une sonorisation au moment des festivités de Noël. Un jeu concours "Un Noël shopping", en partenariat avec les Ambassadeurs du commerce, sera proposé.