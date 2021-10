Jeanne d'Arc était-elle un homme ?

Légendes, histoires et autres contes mystérieux se sont multipliés autour de la figure de la pucelle d’Orléans, brulée vive place du Vieux Marché à Rouen le 30 mai 1431. Certains affirment qu’elle n’est pas morte sur le bûcher. D’autres qu’elle ne serait qu’un mythe. D’autres encore, et c’est le cas du cinéaste François Ruggieri, qu’elle était en réalité un homme. Il défend cette thèse dans son livre, Jeanne d’Arc, le stratagème.

L’auteur avance que la jeune bergère n’était autre que Philippe d’Orléans, fils bâtard d’Isabeau de Bavière et de Louis d’Orléans et par conséquent demi-frère de Charles VII. François Ruggieri relate cette hypothèse à travers la bouche d’un des compagnons de ce faux Jeanne d’Arc. Celui-ci protège le jeune homme et le forme afin qu’il soit prêt à remplir une mission essentielle : faire sacrer roi Charles VII.

Pratique. Jeanne d’Arc, le stratagème, de François Ruggieri, éd. l’Editeur, 16 €.