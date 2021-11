Argentan. La police contrôle les pass sanitaires… au McDonald's

"Nous avons déjà effectué des contrôles dans tous les bars et restaurants d'Argentan. Il ne restait plus que le McDonald's !", explique le commandant Philippe Tonnelleier. Face à la cinquième vague de Covid-19, les forces de l'ordre se sont mobilisées, mercredi 24 septembre, pour contrôler les pass sanitaires.

Aux alentours de 12 h 30, ils sont venus s'acheter un Big Mac et se sont retrouvés contrôlés par la police : Cassandra Lelièvre et Cédric Maloisel attendent avant de pouvoir entrer dans le restaurant. La venue des policiers rassure Cassandra. "Au moins, nous sommes sûrs que nous ne sommes pas entourés de personnes contaminées." La jeune femme explique avoir vu, il y a quelques mois, des personnes se faire "recaler" dans certains bars et restaurants de la ville.

"Heureusement, c'est rassurant pour nous", sourit-elle. Pour son ami, le constat est le même : "Ils surveillent si nous sommes tous vaccinés ou testés négatifs à la Covid. C'est une bonne chose pour les citoyens."

Un relâchement des gestes barrières

Maxime Leray est commercial, il indique être témoin d'un "relâchement" des gestes barrières au sein des restaurants. "Il y a beaucoup de relâche, les clients ne font plus attention à bien garder le masque en quittant la table." Stéphanie Radigue, elle, attend sa commande. Elle avoue également avoir vu une baisse de la vigilance. "Beaucoup de gens ne mettaient plus les masques ces derniers temps." A ses côtés, Idriss Tafacouri. La venue de la police ne l'enchante pas plus que ça. "Ils ont peut-être autre chose à faire, si tout le monde y met du sien, ça devrait le faire…" Ce midi, tous les clients étaient en règle. Les forces de l'ordre annoncent poursuivre leurs opérations de contrôles dans le département de l'Orne.