Santé. Hôpital de Mamers : "L'urgence, c'est les urgences"

"L'urgence, c'est les urgences", est-il écrit sur la blouse d'une soignante. Mardi 23 novembre, des centaines de grévistes se sont mobilisées devant l'hôpital de Mamers (Sarthe). Élus locaux, personnel hospitalier et habitants ont manifesté leur mécontentement face à l'annonce de la fermeture des urgences.

"On a l'impression qu'on nous balade", témoigne Frédéric Beauchef, le maire de Mamers et membre du Conseil de surveillance de l'hôpital. Le centre hospitalier subit de plein fouet les problèmes financiers et humains dans le secteur de la santé. "Des dizaines de fermetures de lits sont en cours, on arrive à 20 % de la capacité d'accueil inutilisée !", alerte-t-il. Face à cela, les syndicats se sont réunis pour "trouver des solutions" et ainsi conserver le service des urgences, "au moins" jusqu'à la fin du mois de décembre, selon le directeur de l'hôpital Jérôme Le Brière. Échanges de garde et redéploiements feraient partie des propositions. Pour le maire, cette solution à court terme est une "satisfaction", mais attention, "il faut rester vigilant".

Les syndicats annoncent avoir "pris rendez-vous les 4 et 5 décembre avec le ministère de la Santé".