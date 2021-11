Orne. Bernard Sainz, alias Docteur Mabuse, à nouveau devant les juges

Bernard Sainz, 78 ans, résident à Almenèches plus connu sous le nom de Docteur Mabuse, se retrouve une énième fois devant la justice. Depuis lundi 22 novembre, Bernard Sainz est jugé en récidive par le tribunal judiciaire de Paris, pour incitation au dopage dans le cyclisme et pour exercice illégal de la médecine. Ce procès se tient après qu'il a été filmé, en 2016, en caméra cachée par l'émission Cash Investigation, en train de prodiguer des conseils de dopage. Cette diffusion à la télévision avait attiré l'attention des gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.

À la barre du tribunal, Bernard Sainz a reconnu avoir prodigué "des recommandations à des patients".

L'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens et la Fédération française de cyclisme se sont constitués partie civile contre le naturopathe ornais dans ce procès prévu pour durer une semaine