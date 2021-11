Normandie. Covid-19 : "une très forte accélération" en une semaine

Si elle n'impacte pas encore les hôpitaux en masse, la cinquième vague de Covid-19 est bien lisible dans les dernières données communiquées par l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, mardi 23 novembre. Le taux d'incidence régional s'établit désormais à 118,93 cas pour 100 000 habitants, un chiffre qui a presque doublé en une semaine (+87 %). "Comme partout en France métropolitaine, l'épidémie connaît donc une très forte accélération en Normandie", note l'ARS. C'est dans l'Orne, où les autorités ont déjà annoncé des restrictions sanitaires, que la croissance est la plus rapide (+111 %), avec un taux d'incidence qui s'établit désormais à 188 cas pour 100 000 habitants en une semaine, du 14 au 20 novembre.

Les taux d'incidence par département

Normandie : 118,93 (+87,5 %)

Orne : 188,2 (+111,8 %)

Seine-Maritime : 121,6 (+102 %)

Eure : 119,36 (+87,2 %)

Calvados : 102,68 (+73,2 %)

Manche : 95,4 (+52,4 %)

Contrôles renforcés

"Les hospitalisations observent pour le moment une augmentation très inférieure à l'incidence, remarque également l'ARS, grâce à l'efficacité de la vaccination sur la réduction des formes graves chez les personnes vaccinées." Au lundi 22 novembre, 389 personnes étaient hospitalisées dans la région, soit 20 de plus que la semaine précédente. Quarante-neuf patients étaient en réanimation (+7).

L'ARS invite une nouvelle fois à respecter les gestes barrières, notamment dans les lieux clos. Les contrôles de police et de gendarmerie sont par ailleurs renforcés dans la région, "afin de s'assurer du respect des mesures sanitaires dans les établissements recevant du public, et en particulier dans les bars et restaurants".