Rouen. Une vente aux enchères exceptionnelle pour la restauration de Saint-Ouen

Une vente aux enchères exceptionnelle a lieu jeudi 25 novembre, à partir de 19 heures, à la Halle aux toiles de Rouen. Il s'agit de récolter des fonds pour la restauration de l'abbatiale Saint-Ouen.

Des objets uniques

Pour l'occasion, de nombreux objets vont être en vente, dont des boîtes conçues avec des chutes de bois de la charpente, mais aussi un casque de chantier signé par l'animateur télé Stéphane Bern lors de sa venue à Rouen.

Cette vente sera menée par Delphine Frémaux-Lejeune, célèbre commissaire-priseur rouennaise qui participe régulièrement à l'émission Affaire conclue sur France 2. "C'est à la fois un exercice un peu de théâtre, de chef d'orchestre et de chaleur humaine, explique-t-elle. Il va falloir les motiver, tout ça dans la bonne humeur, et trouver de plus en plus d'enchères pour aider le programme."

Les mises à prix démarrent dès 30 euros. Plus d'une centaine de personnes se sont inscrites pour assister à la vente, qui sera aussi à suivre en direct sur le site internet de Normandy Auction.