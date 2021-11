Métropole de Rouen. Un contrat pour favoriser l'accueil et l'intégration des réfugiés

Favoriser l'accueil et l'intégration des réfugiés dans la Métropole de Rouen. C'est le but d'un nouveau contrat signé mardi 23 novembre, entre le préfet de la Seine-Maritime et la Métropole, en présence du délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés, Alain Régnier. C'est le 16e contrat de ce type à être signé en France, le deuxième en Seine-Maritime après la ville du Havre.

33 acteurs mobilisés

Ce contrat concerne les étrangers accueillis légalement sur le territoire ou disposant d'une protection internationale comme les réfugiés afghans qui sont arrivés ces dernières semaines en France. Plus de 830 personnes ont déjà pu en bénéficier en Seine-Maritime, dont plus de la moitié se situent dans la Métropole de Rouen.

Avec ce contrat, dont la mise en œuvre va se faire jusqu'en novembre 2023, les bénéficiaires profitent d'un accompagnement d'associations. "33 acteurs sont mobilisés", précise Pierre-André Durand, le préfet de la Seine-Maritime. Il s'agit aussi de mieux coordonner le travail des associations et "de permettre d'avoir des réponses plus pragmatiques et plus concrètes", indique Nadia Mezrar, vice-présidente de la Métropole de Rouen en charge des solidarités.

L'État apporte ainsi 89 000 euros supplémentaires à la subvention de 200 000 euros votée lors du dernier conseil métropolitain, lundi 8 novembre. Ils permettent d'accompagner des projets concrets sur "l'emploi et l'insertion, la santé ou encore l'apprentissage du français", détaille Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole Rouen Normandie.