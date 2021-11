Le Havre. Presque 3 500 arbres pour reboiser Montgeon

La Ville du Havre s'associe avec Helvetia pour reboiser une partie de la forêt de Montgeon. Une convention de mécénat a été signée. L'accord concerne deux sites du parc forestier : un ancien terrain de sport en stabilisé et une prairie.

Le groupe d'assurance suisse va apporter son soutien financier à hauteur de 50 000 euros et la Ville réalisera les travaux sur l'année 2022 : dégagement et exploitation préparatoire à la mise en place du boisement, plantation, pose de clôtures, création d'un sentier. Au total, 3 467 arbres seront plantés, ce qui représente 1 hectare rendu à la nature. "Le reboisement de la forêt de Montgeon est le cinquième projet de protection des forêts du Groupe Helvetia sur le territoire français. Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir ce nouveau projet, cette fois au Havre, siège social d'Helvetia France, au plus près de plus de la moitié des collaborateurs", précise Vincent Letac, CEO (PDG) Helvetia France. Avec une superficie de 270 hectares, le parc forestier de Montgeon est le plus grand espace vert du Havre et l'une des rares forêts urbaines de France.