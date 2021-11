Miss France. Les candidates en répétition au gymnase de la Haie Vigné à Caen

Les 29 candidates à l'élection de Miss France sont attendues à Caen vendredi 26 novembre. Après un stage intensif sur l'île de la Réunion, les reines de beauté régionales vont se retrouver pour quinze jours de préparation dans la ville natale d'Amandine Petit, avant de défiler lors de la grande soirée du 11 décembre au Zénith.

Quinze jours de répétitions quotidiennes

Elles devraient participer à la parade de Noël prévue samedi 27 novembre. La suite ? Cela sera dévoilé lors d'une conférence de presse samedi. Le programme s'annonce très chargé. Une chose est sûre, les reines de beauté seront accueillies au centre sportif de la Haie Vigné pour des répétitions quotidiennes, comme en 2010, lors du sacre de Laury Thilleman. Selon nos informations, elles devraient occuper le gymnase multisport et le dojo au rez-de-chaussée.

Certaines associations sportives, qui occupent les lieux pour leurs entraînements et rencontres du week-end, seront délocalisées. C'est le cas notamment du club de tennis de table de Caen, et ce dès le week-end des 27 et 28 novembre.

Les matchs de N2 et N3 seront délocalisés à Mondeville. Pour le reste, "c'est un peu le flou artistique en termes d'organisation", indique Jimmy Devaux, responsable marketing au Caen TTC. Une pancarte mise en place par la Ville interdirait l'accès au parking pendant la présence des Miss.

Le centre sportif accueille aussi les clubs de volley, de gymnastique, de judo, d'escrime, etc.

Concernant l'hébergement, les Miss ainsi que le staff technique (soit 44 personnes au total) seront logées dans un hôtel trois étoiles. Elles devraient quitter la ville de Caen le 12 décembre, le lendemain du sacre de Miss France 2022.