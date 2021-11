Près de Bayeux. La présence d'un loup gris officiellement confirmée

Le loup est bien de retour dans le Calvados. Le grand canidé a été observé vendredi 19 novembre par un agriculteur dans la commune de Sully près de Bayeux. Ce dernier avait envoyé des photos de l'animal à la mairie et gendarmerie. Les clichés ont ensuite été transmis au réseau Loup-Lynx de l'Office Français de la biodiversité (OFB). Après avoir effectué des analyses des traces de pattes et poils trouvés sur place, les experts nationaux ont confirmé que l'animal observé était un loup gris. "L'office français de la biodiversité a reçu par deux canaux différents des clichés d'un grand canidé aperçu le 19 novembre aux alentours de Bayeux, à Sommervieu et à Sully", précise la Préfecture du Calvados lundi 22 novembre. Selon l'OFB, jusqu'alors aucun signalement de présence de loup dans le Calvados n'avait été effectué. Le grand canidé avait pourtant déjà été observé dans la région, notamment en Seine Maritime entre avril 2020 et février 2021 ainsi que dans l'Eure en avril 2021. Pour rappel, le loup est une espèce strictement protégée, en France comme en Europe.

Lire aussi : Manche. Le loup serait en passe de se réimplanter dans le département