La Cornaëlle : la Bretagne au bord du Robec

Ce ne sont pas les vagues du Finistère, mais le cours tranquille du Robec qui borde la devanture de la charmante Cornaëlle, crêperie de la rue Eau-de-Robec. Ici, souffle un air de Bretagne. Qu’y trouve-t-on ? Le fameux Kig-Ha-Farz, le pot-au-feu breton (12 €, à réserver), et un large choix de crêpes bien garnies.



Sur le menu, les galettes prennent cependant des accents locaux : la Haute Vieille Tour, la Saint-Marc, le Vieux Marché... Mon choix, ce midi, s’est porté sur la Saint-Amand, refuge de pommes de terre, reblochon, lardons, oignons, crème, viande de grison et jambon de pays ! A l’arrivée de l’assiette fumante, on sait tout de suite que l’on a affaire à du sérieux. Copieux, très copieux. Avec un petit cidre (au verre, dommage pour les amateurs de bolée) pour compléter le tableau, cette galette tient ses promesses.

En dessert, changeons de contenu, pas de contenant. Je choisis la crêpe aux pommes. Délicieuse, avec son fruit cuit et fondant, encore bien chaud dans son enveloppe de pâte. Pour les inconditionnels, la maison sert aussi des Kouign Amann et des fars aux pruneaux. Cidre et café inclus, je m’en sors pour un peu plus de 17 €. Pour les petits budget, sachez qu’un menu midi à 8,20 € est proposé.

Pratique. La Cornaëlle. 174 rue Eau de Robec, à Rouen. Tél. 02 35 08 53 75.