Caen. Deux associations caennaises aident les cadres à trouver un emploi

Les deux associations spécialisées dans l'accompagnement et la recherche d'emploi pour les cadres sont situées à Caen.

Des objectifs communs

Ces deux associations ont des objectifs communs comme la prise en compte de la personne dans sa globalité, une expertise dans l'accompagnement des cadres et des recruteurs. Chacune des deux propose de nombreux outils, des conseils utiles et ont en commun une volonté de chercher autrement son futur emploi.

Quelques chiffres

L'Ancre défend un taux de retour à l'emploi de plus de 65 % dans les six mois qui suivent une session. Quatre parcours différents sont d'ailleurs proposés.

L'APEC, elle, diffuse plus de 120 000 offres d'emplois. Près de 315 000 profils sont publiés et 500 consultants sont présents pour un accompagnement gratuit.

Adresses et contacts

L'Ancre est installée à la Maison des Associations, 8 rue Germaine-Tillion à Caen. Tél.02 31 82 24 12, mail :ancre-association@orange.fr. Plus d'infos sue le site internet ancre-normandie.org.

L'APEC est au 15 rue Pierre Mendes France à Caen. Tél.0 809 361 212. Le site internet est apec.fr.