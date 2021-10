Vol à la roulotte: 6 étudiants arrêtés à Rouen

Rue aux Ours, dans le centre-ville rouennais, les six étudiants, âgés de 19 à 22 ans, avaient crocheté une Renault Clio à l'aide d'un tournevis, attirés par la présence dans la voiture d'une malette et d'une sacoche. Parmi eux, fait rarte pour être souligné, se trouvaient deux jeunes femmes. C'est la brigade canine, alertée, qui a procédé à l'interpellation, vers 2h du matin. Le petit groupe a fini la nuit en garde à vue.