Basket (LF2). Mondeville cueille la victoire à Toulouse dans le dernier quart

Après quinze jours sans match, les Lionnes pouvaient affirmer leur leadership en Ligue Féminine 2, en se déplaçant à Toulouse, un autre prétendant au titre. Menées pendant 35 minutes, elles ont su passer devant au meilleur moment pour enchaîner une 6e victoire de suite (58-68).

Le match

Le début de match a été difficile pour les Normandes, qui ont subi les percussions de Brochant (18-9, 6'). Aminata Gueye a alors su redresser les Lionnes en fin de période (24-18, 10'). La défense visiteuse a ensuite fait les efforts, permettant à Florine Basque de faire passer l'USOM devant (28-32, 17'), avant une bonne fin Toulousaine (36-32, 20').

Après une reprise où les deux équipes ont alterné temps forts défensifs et offensifs, Mondeville a su finir fort grâce à Bussiere et Gueye, et recoller à un point (50-49, 30'). Strunc a d'abord répondu aux Normandes (54-55, 35'), avant que Vaciana Gomis sorte une grosse fin de match, avec 9 points déterminants pour faire craquer les Occitanes (58-68, 40').

Le Top : la patience pour faire la différence

L'USOM a subi son début de match en courant derrière le score, certes. Mais les Normandes ne se sont jamais affolées, revenant d'abord progressivement au contact. Avant de porter l'estocade dans les quatre dernières minutes, et de s'offrir une victoire, très importante, de dix points.

La stat' : 5

C'est le cinquième match de suite où l'USOM encaisse moins de 60 points.

La fiche

Toulouse - Mondeville : 58-68 (24-18, 12-14, 14-17, 8-19). 900 spectateurs.

Toulouse : Départ : Mulumba 9, Belleka 7, Strunc 11, Brochant 18, De Freitas 10. Banc : Jakovljevic, Lokoka 3, Guirassy. Non entrées en jeu : Laurenson, Loyd. Entr. : Xavier Noguera.

Mondeville : Départ : Ousfar 7, Bouzenna 2, Bussiere 9, Dinga Mbomi 2, Dowdell 13. Banc : Basque 9, Gueye 12, Lanfant, Gomis 14. Non entrée en jeu : Sylla. Entr. : Romain L'Hermitte.

Prochain rendez-vous

Après cette belle performance, les Mondevillaises essaieront de gagner un 7e match consécutif le samedi 27 novembre à 20h. Elles recevront un mal classé, Calais, qui les avait éliminées en Coupe (70-75).