Bonne table au Havre. A La Papillotte, du poisson dans l'assiette

L'accueil est dynamique et le sourire franc : bienvenue à La Papillotte, une institution ouverte depuis 37 ans place du Chillou, au Havre. "C'était le 9 novembre 1984. A l'époque, il y avait encore le bassin où nos enfants faisaient naviguer des maquettes", se souvient Véronique Frébourg, à la tête du restaurant aux côtés de son mari Richard, en cuisine.

La coquille, incontournable

Le couple est spécialisé dans le poisson et les crustacés, qui sont rois à la carte. Avec un incontournable, en fin d'année : la coquille Saint-Jacques, achetée au petit port du quartier Saint-François. "C'est de saison !", rappelle le chef, pour qui la saisonnalité est l'un des critères importants pour définir sa cuisine, "française, inventive, évolutive". J'ai pu en avoir un aperçu lors de ma visite, en famille. Pour l'entrée, j'ai opté pour un croustillant de chèvre aux figues confites et son gaspacho, présenté de façon originale dans un petit verre longiligne. Une chips de bacon accompagne cette mise en bouche. Si mes voisins de table ont opté pour la célèbre coquille normande, j'ai pour ma part choisi... une papillote, bien sûr ! Du saumon et sa sauce au beurre blanc à la ciboulette, classique et bon. Du riz sauvage accompagne le poisson.

J'ai bien entendu opté pour... une papillote !

"La papillote n'apparaît pas systématiquement à la carte, précise Véronique Frébourg, mais Richard en propose régulièrement de toutes sortes : papier translucide, feuille de chou, feuille de vigne...". Pour mon dessert, si la crème brûlée à la bénédictine me faisait de l'œil, j'ai finalement choisi un camembert chaud caramélisé au poivre concassé... On ne se refait pas ! Les produits locaux sont d'ailleurs bien représentés à la carte, qui évolue selon l'actualité. "Pendant la transat Jacques Vabre, nous avons proposé un colombo de la mer, en clin d'œil à la Martinique. La semaine du beaujolais nouveau, il y avait en dessert une poire cuite au vin rouge. On s'adapte !".

Pratique. 38 place du Chillou au Havre. Ouvert du mardi au dimanche. Tél. 02 35 43 05 60