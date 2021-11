Cherbourg-en-Cotentin. Rénovation : découvrez quel sera le nouveau visage d'Intechmer en 2025

Le bâtiment de l'Institut national des sciences et techniques de la mer (Intechmer), situé en face de la plage de Collignon à Cherbourg, va enfin être rénové, après 40 ans d'existence. Véritable passoire énergétique, le bâtiment actuel va être amélioré, et un nouveau, aussi long qu'un stade de foot (110 sur 20 mètres), sera construit juste à côté. "Aujourd'hui, plus de 2 600 m2 de surface sont utilisés, demain, il y en aura près de 4 000", détaille David Margueritte, président de la communauté d'agglomération du Cotentin. "Le choix architectural qui est fait est de respecter l'œuvre originelle tout en ayant un bâtiment neuf à côté, qui sera totalement intégré dans le paysage", poursuit-il. Coût estimé : 10,1 millions d'euros TTC, répartis entre la communauté d'agglomération (5,4 millions), le Département (1,9) et la Région (2,8).

Un site unique en France

Ce chantier permet aussi d'augmenter le nombre d'étudiants à la rentrée 2025 : 25 par classe, contre 18 aujourd'hui. Pour l'heure, ils se bousculent au portillon, et pour cause, ce site est unique en France. "L'année dernière, on a eu plus de 700 demandes sur Parcoursup, pour 40 places. C'est la seule formation initiale qui existe en France sur les aspects de sciences et techniques marines, donc elle est très reconnue, et les étudiants qui viennent ici sont très motivés, c'est le principal critère de sélection", explique Pascal Bailly du Bois, directeur d'Intechmer. L'Institut forme chaque année 130 étudiants dans l'aquaculture, l'environnement marin et la prospection marine.

Des filières d'avenir : "On réfléchit aussi à des problématiques liées au changement climatique." Des portes ouvertes sont proposées samedi 20 novembre, de 10 heures à 17 heures, avec conférences et ateliers.