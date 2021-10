A Duclair, une boutique accepte encore les francs

Non, les francs ne sont pas encore morts ! Ce sera définitif le 17 février prochain. En attendant, et jusqu’au 31 janvier, dans une boutique de Duclair, il est possible de payer en francs. “Je l’avais déjà fait il y a un an et demi”, explique Angelina Montreuil, gérante du magasin Magie d’Intérieur.

Ayant entendu dire dans les médias qu’il y avait encore beaucoup de coupures de l’ancienne monnaie dans les tiroirs, elle a eu l’idée de cette opération. “La première fois, sur trois mois, j’avais recueilli l’équivalent de 1 200 €.” Trois jours après le début de l’opération, la gérante avait à nouveau déjà récupéré 300 €. Attention cependant, tous les billets ne sont pas acceptées. Il est possible de payer uniquement avec des coupures de 500, 200, 100, 50 et 20 F.Qui a gardé ces vestiges de notre ancienne monnaie ? “Principalement des personnes âgées. Elles retrouvent des billets oubliés dans des poches de vieux manteaux ou au fond de tiroir.”

(Photo Dans le magasin Magie d’Intérieur, jusqu’au 31 janvier, payez en francs. La monnaie vous sera rendue en euros.)