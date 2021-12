Orne. Bellême, commune reine des animations de Noël

En décembre, l'univers de Noël va se faire ressentir à Bellême, dans le Perche. De nombreuses animations sont proposées par la Ville. À commencer par le coup d'envoi des illuminations par Rémy Tessier, le maire. Celui-ci est prévu le vendredi 3 décembre, à 19 heures, devant la mairie, place de la République. À cette occasion, un spectacle de cracheurs de feu va réchauffer le cœur des Bellêmois.

Mais que serait un hiver sans marché de Noël ? Rien. C'est pourquoi 50 exposants vont être présents les week-ends des 4 et 5 puis 11 et 12 décembre. De quoi ramener de bons produits pour fêter Noël en famille. Enfin, le père Noël va montrer le bout de son nez les 5 et 12 décembre, à 15 heures, pour des balades en chiens de traîneau et la distribution de confiseries.

Pour que la magie de Noël fonctionne, il faut qu'il y ait des enfants. Des ateliers créatifs avec la possibilité de se faire maquiller vont être organisés les 4, 5 et 11, 12 décembre, de 14 heures à 18 heures.

De quoi passer de belles fêtes de Noël en famille.