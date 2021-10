Comme travaux pratiques, il n’y a pas mieux. Ils interviennent sur la réalisation des terrassements, des bordures et d’une partie de la couche de forme, ainsi que sur la pose de canalisations et de fourreaux. La bretelle, qui doit être terminée à l’été, permettra aux poids lourds pédagogiques d’accéder plus rapidement au lycée.

Photo Département de Seine-Maritime