Alençon. Patinoire, carrousel, tombolas et marchés… Alençon fête Noël

Cette année, la municipalité d'Alençon met le paquet pour Noël. Décorations et animations vont faire battre le cœur de la ville. Dès le vendredi 10 décembre, le marché de Noël revient dans une formule élargie. Toujours présents place de la Magdeleine, les chalets s'installeront aussi près de la Halle au blé, rues aux Sieurs et Grande-Rue. Une cinquantaine de commerçants est attendue du vendredi 10 au dimanche 12 décembre, puis du vendredi 17 au vendredi 24 décembre. Pas de fêtes de Noël sans une avalanche de cadeaux. Une Roue de la chance et des tombolas permettront aux passants de gagner des lots lors des marchés hebdomadaires du centre-ville et sur le marché des producteurs bio, situé place Masson, du 17 décembre. Les tirages au sort auront lieu à la fin de chaque étalage. Les gagnants recevront des tickets pour le manège enfants et le carrousel, des bons d'achat et bien d'autres cadeaux.

Enfin, du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier, une patinoire synthétique sera installée sous la coupole de la Halle au blé. Ouverte à tous, l'entrée sera gratuite et des patins seront prêtés.