Montivilliers. Des paniers bio à 3 € pour trente familles modestes

Des paniers de légumes bio et locaux à tout petit prix : c'est ce que propose depuis quelques semaines la Ville de Montivilliers à une trentaine de familles suivies par le CCAS ou le centre social Jean Moulin. La municipalité s'est associée à l'association Graine en main, qui emploie des salariés en insertion pour cultiver des légumes à Etainhus et Eprémesnil. "Une municipalité peut agir dans le quotidien de celles et ceux qui ont un peu moins, en leur offrant un service de qualité", estime le maire, Jérôme Dubost. Grâce au dispositif Territoires de veille active et à l'Agence nationale de cohésion des territoires, le panier, d'une valeur de 10 €, ne revient qu'à 3 € pour les bénéficiaires.

Des ateliers cuisine

Car le prix est bien souvent le premier frein. "Circuits courts, agriculture bio… Certaines personnes ne se sentent pas autorisées à aller vers ce genre de produits", constate Mylène Fegar, directrice du centre social, implanté dans le quartier populaire de La Belle Étoile. L'opération englobe aussi des ateliers cuisine pour apprendre à élaborer des plats avec les légumes de l'association.

Depuis sa création, en 2017, Graine en main a permis à plus de soixante personnes éloignées de l'emploi de raccrocher avec le monde du travail. Pour Arthur Baur, son directeur, ce partenariat avec Montivilliers a du sens : "On s'est toujours demandé comment faire pour que nos légumes bio ne soient pas réservés qu'aux 'bobos'. Notre activité permet de faire travailler des personnes en difficulté, mais jusqu'ici, c'est un public que l'on ne touchait pas au travers de notre production." L'association, qui vend aussi sur les marchés ou dans sa boutique à Etainhus, espère que cette première expérience lui permettra de toucher d'autres communes.