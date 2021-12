Normandie. Alexis Graindorge, de banquier à président des Jeunes Agriculteurs

Président des Jeunes Agriculteurs normands, Alexis Graindorge s'est engagé envers les paysans d'Afrique. Il appelle aussi à davantage de tolérance et de partage dans notre société.

Honni soit qui Mali pense…

Alexis Graindorge est allé au Mali dans le cadre d'échanges avec des paysans du sud, dans le cadre d'échanges avec l'AFDI-Normandie, pour y voir les problématiques d'installation, d'accès aux terres, de rentabilité. Voir comment les aider, mais aussi se nourrir de ce qui fonctionne bien là-bas. Une façon aussi de relativiser nos petits soucis : "Quand je les avais accueillis ici en 2016, ils m'enviaient… et moi, plus je les écoutais, plus je les enviais… l'herbe est toujours plus verte, ailleurs."

Croire au père Noël

Son plus grand désir à l'occasion de Noël : "Que nos concitoyens aient un autre regard sur la vie. On passe beaucoup trop de temps sur ce qui ne va pas, on remet en cause beaucoup de choses. Il faut regarder les choses de façon un peu plus positive, la vie est belle, il faut arrêter ce côté aigri, les gens ont besoin de se retrouver, de renouer des liens. Aujourd'hui, on veut avoir un avis sur tout. Quand ça ne nous plaît pas, on veut abolir pour rester dans son petit confort personnel… Foutons la paix à tout le monde, renouons avec le dialogue, voyons la vie du bon côté, avançons, et essayons de nous engager un petit peu pour le bien commun. Faire le bien autour de soi, c'est la première étape pour aller bien soi-même."