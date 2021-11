Alençon. Coups de marteau, crachats, injures… À 93 ans, une voisine leur fait vivre un enfer

Huit ans. Huit ans qu'Yvan Hacherez Bruyère et sa femme ne dorment plus. Ne vivent plus. Leur voisine, âgée de 93 ans, leur fait vivre un "enfer". Coups de marteau dans le mur, injures, intimidations, actions perverses. Le couple domicilié à Alençon subit un nombre d'incivilités "incalculable". À bout, ils sont hébergés temporairement la nuit dans une maison du voisinage, dont le propriétaire réside ailleurs.

"La justice doit faire son travail"

"Voilà, c'est ici", lance Yvan en pointant du doigt son lit de fortune installé dans cette piaule qui n'est pas la sienne. Matelas au sol et sac de couchage en guise de couette, le quadragénaire fait chambre à part avec sa femme, pour "se reposer davantage". Depuis trois semaines, le couple quitte chaque soir le domicile familial pour rejoindre la maison voisine. Dans le froid, ils prennent leur bébé de 11 mois et lui enfilent une couverture pour le protéger. "La situation ne peut plus durer", se désole le père de famille. Il y a quelques mois, un sentiment de honte avait commencé à le prendre. "Même adultes, nous pouvons faire face à des situations particulièrement destructrices, mais pour en sortir, il faut remettre la honte à sa place, c'est-à-dire chez elle." Aujourd'hui, Yvan Hacherez Bruyère est en arrêt maladie, mais il tient à préciser : "Ce n'est pas une finalité."

Ecoutez ici Yvan Hacherez Bruyère : Impossible de lire le son.

Lui et sa femme ont affiché un drap blanc sur la façade de la maison. "Nous avons fait toutes les démarches légales sans résultats. Devrons-nous déménager d'ici l'audience ?", est-il écrit au marqueur noir. La réponse sonne comme une tragédie. Oui.

Ils n'ont pas pu tenir. Porter des casques antibruit à longueur de journée pour ne pas entendre les coups "délibérés" n'a pas suffi. Garder son sang-froid face aux crachats reçus alors en pleine crise sanitaire n'a pas suffi. Rester stoïque lorsque leur voisine lance une table dans leur jardin n'a pas suffi. "Elle veut nous pousser à bout pour commettre des actes délictueux, mais nous ne céderons pas. La justice doit faire son travail", dit-il le visage marqué par la fatigue.

La famille a installé un drap blanc sur la façade de sa maison pour montrer son désarroi.

Comparution sur reconnaissance

préalable de culpabilité

Après de multiples mains courantes et six plaintes déposées, leur "bourreau" a été convoqué le 28 septembre 2021 au tribunal d'Alençon, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La nonagénaire, qui "revendique" ses actes selon Yvan - elle aurait montré aux policiers comment elle frappe le mur avec son marteau - ne se serait pas présentée devant la justice. Elle est convoquée le 3 mars 2022, en audience correctionnelle, pour "harcèlement".

Elle n'a pas répondu à nos sollicitations.

Le couple a été contraint d'utiliser des casques antibruit pour éviter d'entendre les coups de marteau et les sonneries de cloche.

Ecoutez ici Yvan Hacherez Bruyère : Impossible de lire le son.

Un système de vidéosurveillance a été installé dans la maison familiale depuis qu'ils ont pris la décision de déserter leur domicile la nuit.