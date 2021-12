[Enquête] Orne. Ces Ornais font davantage briller les fêtes de fin d'année

L'entreprise Boul, à Ciral, produit des sapins de Noël. Environ 160 000 chaque hiver !

Cent soixante mille sapins de Noël sont produits annuellement par l'entreprise Boul, située à Ciral.

L'entreprise est née presque par hasard : "Mon père était sylviculteur. Un jour un client qui lui avait commandé des sapins n'est pas venu les chercher. Pour ne pas les perdre, mon père les a plantés et il les a écoulés quelques années plus tard, pour Noël. C'était il y a un peu plus de quarante ans", explique Fabien Boul qui, avec ses deux frères Ludovic et Franck, gère l'entreprise familiale depuis une quinzaine d'années. "On est agriculteurs spécialisés dans la production de sapins de Noël." C'est au milieu d'une parcelle de sapins, au pied du Mont des Avaloirs, qu'il nous reçoit : "Une parcelle où on avait déjà planté des sapins après notre installation et là, on est en train de récolter notre deuxième culture à cet endroit."

Cinq ans de pousse

"Le plant de sapin est mis en terre à l'âge de quatre ans, c'est un boulot qu'on fait en octobre." Ensuite, le sapin pousse pendant cinq ans avant d'être coupé, "il mesure alors entre 1,50 et 1,75 m". Une longue attente qui nécessite beaucoup de terrain : "On a cent cinquante hectares de sapins de Noël", précise le producteur, alors qu'à quelques mètres de lui, un équipage tourne à plein régime : sapin coupé, pied taillé en biseau pour s'encastrer facilement dans un support, mise dans un filet. Puis, après la mise en palette, le sapin de Noël sera alors prêt à être chargé sur un camion, expédié dans tout l'ouest, et même dans toute la France. "Le gros rush de notre activité est concentré sur quelques semaines, on attend le plus tard possible pour qu'une fois coupés, les sapins restent bien frais jusqu'à fin décembre. À partir du 15 novembre, pas loin de soixante-dix personnes, des saisonniers, sont au travail, et on coupe dix mille sapins tous les jours." Ce sont généralement les mêmes personnes qui reviennent tous les ans, après les vendanges et avant la saison des huîtres.

L'entreprise met un point d'honneur à ne pas faire venir de l'étranger de la main-d'œuvre à bas coût. "Ce que je dis souvent aux ouvriers, c'est : 'Pensez aux petits enfants quand ils vont être au pied de leur sapin à ouvrir leurs cadeaux, c'est ça qui nous donne l'envie d'avancer'."

[photo2]

Noël se prépare dès juillet

Ce gros rush de coupe de sapins s'achève vers la fin du mois de novembre, "quand il n'y en a plus que trente mille à couper, ça devient plus tranquille", plaisante Fabien Boul. "85 % des ventes, ce sont des sapins Normann. Ensuite, c'est l'épicéa, mais qui est de moins en moins apprécié car il perd ses aiguilles. Puis, plein d'autres essences comme le Fraseri, le Grandis, le Pungens." Dès le mois de juillet, tous les sapins sont étiquetés : jaune, bleu, rouge, pour sélectionner ceux qui seront coupés et qui laisseront ainsi de la place aux autres pour leur permettre de continuer de pousser jusqu'à la récolte de l'année suivante. Le Morvan n'est donc pas la seule région de France à produire des sapins, l'arbre symbole de votre Noël pousse aussi dans l'Orne. La Normandie est la troisième région à en produire le plus, en France.