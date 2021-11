Basket (N1M). Caen BC : "Ce bon début de saison ne modifie pas nos plans"

Quand on regarde votre bilan comptable et ce que vous proposez sur le terrain, peut-on parler de début de saison parfait pour le CBC ?

Parfait, je ne sais pas… Mais c'est un bon début de saison, ça c'est certain. Il y a une montée en puissance assez évidente par rapport à ce que l'on pouvait proposer en début de saison. On sait que ce championnat de Nationale 1 masculine est compliqué, mais à un match de la fin de la phase aller, on est plutôt dans les clous. On est bien, oui !

La question qui se pose évidemment, c'est de savoir si vous pouvez jouer

la montée ?

On se rend compte que le début de saison n'a pas été simple, notamment à cause des blessures en fin de préparation de certains de nos joueurs, comme Bryson Pope et Florian Thibedore. Aujourd'hui, pouvoir compter sur un effectif complet nous donne la possibilité de voir les choses de façon positive. Après, on connaît la difficulté de cette division, donc je pense qu'il faut rester concentré comme on le fait depuis le début, en prenant les matchs les uns après les autres. Petit à petit, on se positionnera. De toute façon, l'objectif, au départ, c'était la montée en pro B… Ce bon début de saison ne modifie pas les plans, bien au contraire.

Sur le terrain, quelle est la grande

satisfaction du début de saison ?

Je crois qu'aujourd'hui, on a trouvé un juste équilibre dans l'appréciation de chacun, c'est-à-dire que chacun a la possibilité de s'exprimer dans le basket qu'on propose. On a aussi une densité physique intéressante, on monte en puissance dans le secteur défensif et on a réussi à gagner des matchs de temps en temps sans être brillant. C'est ce juste équilibre qui fait qu'aujourd'hui, on est à neuf victoires et deux défaites. On sait que dans le sport, cet équilibre reste fragile, mais on a réussi à atteindre à peu près le niveau de jeu que l'on visait au départ.

À l'inverse, dans quels domaines

devez-vous encore progresser ?

Je pense qu'il faut que l'on travaille encore sur notre régularité sur 40 minutes car on a des temps faibles sur certaines rencontres, qui peuvent aller de quatre à six minutes. Il faut garder un juste équilibre dans l'intensité et l'agressivité, sans trou d'air. Après, sur un secteur précis, il nous faut absolument diminuer nos pertes de balle. On est sur un chiffre trop important si on veut vraiment prétendre à devenir plus régulier.